So beherzt sie in dieser Szene auch zu Werke gehen, mit dem Ausgang der Futsal-Rheinlandmeisterschaft hatten die D-Jugend-Fußballer der gastgebenden JSG Niederahr (hellblaue Trikots) und der JSG Neitersen nichts zu tun. Beim Endrundenturnier in den Montabaurer Kreissporthallen war für beide Teams nach der Vorrunde Feierabend. Den Titel holte die Mannschaft der TuS Koblenz II durch einen 2:0-Erfolg im Finale gegen den JFV Rhein-Hunsrück.

Im Spiel um Platz drei setzte sich Eintracht Trier mit 2:0 gegen die TuS Koblenz I durch. Mehr Ergebnisse lesen Sie auf dieser Seite. Foto: Andreas Hergenhahn

