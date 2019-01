Die B-Juniorinnen der MSG Altendiez/Diez-Freiendiez haben mit zwei Mannschaften an den Futsal-Hallenkreismeisterschaften der Kreise Koblenz, Rhein-Lahn und Hunsrück/Mosel in Rübenach teilgenommen und sich erstmals den Titel im ältesten Nachwuchsbereich gesichert. In Gruppe A spielte die erste Altendiezer Mannschaft 4:1 gegen die MSG Güls, 2:1 gegen die JSG Immendorf und 1:1 gegen den SV Leienkaul und zog als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Die MSG ll spielte 1:0 gegen den SV Holzbach, 0:0 gegen den TSV Emmelshausen und unterlag dem FV Rübenach im entscheidenden Spiel ums Weiterkommen mit 0:3.

Im Halbfinale gegen Emmelshausen setzte sich der älteste MSG-Nachwuchs nach Elfmeterschießen mit 3:2 durch und sicherte sich im Endspiel mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg über den amtierenden Kreismeister aus ...

