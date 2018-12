Die ersten Aufwärmrunden bei den Nachwuchskickern aus dem Kreis Hunsrück/Mosel in der Halle sind gespielt. Am Wochenende stehen nun die ersten offiziellen Runden der Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) von der C- bis zur E-Jugend an. Aber auch die Seniorenteams blicken bereits mit Spannung auf drei Wochenenden im Januar 2019. Zunächst wird am 6. Januar die Vorrunde der FKM in drei Gruppen gespielt, dann am 13. Januar die Endrunde und schließlich der absolute Höhenpunkt im hiesigen Budenzauber, das Masters in Simmern am 20. Januar. Für das Stelldichein der besten Hunsrück/Mosel-Teams sowie die Seniorengruppen der Vorrunde stehen die Gruppeneinteilungen mittlerweile fest. Favoriten sind aber schwer auszumachen.

Kreis-Sachbearbeiter Karl Scheid und seine Mitstreiter haben in den letzten Wochen dafür geworben, dass die Teilnehmerzahl bei den Senioren zufriedenstellend ist – und das ist sie: „Wir haben 18 Mannschaften, ...

