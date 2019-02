Fünfmal JFV, einmal Emmelshausen, einmal Würrich-Belg, einmal Rheinböllen und einmal Holzbach: Die Hunsrücker Jugendfußballer sind bei den Futsal-Rheinlandmeisterschaften von den A-Junioren bis zu den D-Juniorinnen mit neun Teams vertreten.

Die besten A-Junioren-Futsaler treffen sich am Rhein – und zwar am Sonntag ab 13 Uhr in Boppard. Mit von der Partie sind der JFV und der TSV Emmelshausen als Kreismeister, ...