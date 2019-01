Die fünf Sieger beim Nachwuchs unter dem Hallendach sind gefunden: Emmelshausen (A-Junioren), Würrich-Belg (B-Junioren), Rheinböllen (C-Junioren), JFV Rhein-Hunsrück II (D-Junioren) und Boppard (E-Junioren) heißen die Futsalkreismeister Hunsrück/Mosel. Alle Teams vertreten den Kreis bei den Rheinlandmeisterschaften. Zu ihnen gesellen sich dann die Gewinner der überkreislichen Turniere, die ebenfalls am Sonntag über die Bühne gingen. Hier setzten sich erwartungsgemäß von der A- bis zur C-Jugend der JFV Rhein-Hunsrück mit seinen futsalerprobten Teams durch, die auch auf dem Feld die besten im Kreis sind. Der Blick auf alle Turniere:

A-JuniorenIm Endspiel in Simmern standen sich der TSV Emmelshausen und die JSG Mastershausen/Buch/ Blankenrath/Strimmig/Peterswald gegenüber, beide geben im Freien ebenfalls den Ton in der Kreisklasse an. Der TSV gewann mit ...