Elfmal wurde bis dato die Futsal-Rheinlandmeisterschaft bei den Senioren ausgetragen. Nur zweimal kam der Titelträger nicht aus dem Kreis Hunsrück/Mosel. In den vergangenen vier Jahren hieß der Rheinlandmeister dreimal TuS Kirchberg und einmal FC Karbach. Der Oberligist ist heuer nicht im Feld zu finden, da er sich nicht über das Simmerner Masters qualifizieren konnte und auch nicht so recht wollte. Titelverteidiger TuS Kirchberg dagegen ist dabei am Sonntag ab 13 Uhr in eigener Halle. Aber der Bezirksliga-Tabellenführer wird nahezu komplett seine A-Klassen-Reserve ins Rennen schicken. Deswegen ist davon auszugehen, dass sich einer der neun anderen Klubs die Krone aufsetzen wird. Und das könnte durchaus der Masters-Gewinner SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal sein.

Neben den beiden hiesigen Teams werden folgende Mannschaften aus den verschiedenen Kreisen des Verbandes am Start sein: SG Mont Royal Kröv/Reil (A-Klasse Mosel), SG Alpenrod (A-Klasse Westerwald/Sieg), FC Kosova Montabaur ...

Lesezeit für diesen Artikel (496 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.