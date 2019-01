Finalfieber beim Nachwuchs: Am Sonntag (ab 13 Uhr, Endspiele gegen 18.30 Uhr) werden die Sieger von der A- bis zur E-Jugend bei der Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) ermittelt. Die Hunsrück/Mosel-Gewinner qualifizieren sich für die jeweiligen Rheinlandmeisterschaften im Februar. Dazu stoßen dann auch die Sieger der Qualifikationsturniere der überkreislichen Hunsrück/Mosel-Nachwuchsteams. Auch hier fallen am Sonntag (ab 10 Uhr) die Entscheidungen.

Kreismeisterschaft A-Junioren: Der älteste Nachwuchs duelliert sich in der Halle der Realschule plus in Simmern. Nur zehn Mannschaften hatten gemeldet, deshalb war das Halbfinale vor drei Wochen ein „Warmspielen“. Als ...