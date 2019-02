Sehr gut ins neue Jahr gestartet sind die Rheinlandliga-Handballer der HSG Bad Ems/Bannberscheid. Drei Spiele, drei Siege lautet die erste makellose Zwischenbilanz der von Hanjo Neeb und Tim Schmitt gecoachten Mannschaft. Dabei haben sich die Kombinierten zuletzt mit den beiden Erfolgen gegen die HSV Rhein-Nette (22:19) und bei der HSG Mertesdorf-Ruwertal (25:22) – immerhin zwei starke Mitbewerber um einen der begehrten Plätze in der erweiterten Spitzengruppe des rheinländischen Oberhauses – selbst im Top-Quartett der Liga eingenistet. Am späten Sonntagnachmittag wartet die nächste Aufgabe auf die HSG, dann kreuzt ab 17 Uhr mit dem TuS Daun der Tabellenachte in der Sporthalle der Wirgeser Theodor-Heuss-Schule auf.

Der Gast aus der Vulkaneifel ist im Jahr 2019 ebenfalls noch ungeschlagen und ließ zuletzt mit einem überaus respektablen 23:23 gegen den Spitzenreiter SG Gösenroth/ Laufersweiler aufhorchen. So besteht wohl ...

Lesezeit für diesen Artikel (410 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.