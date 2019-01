Nach fast drei Jahrzehnten ist beim Hachenburger Pils-Cup vieles eingespielt. Der Turniermodus, die Spielzeiten, das Drumherum – alle Abläufe sind exakt aufeinander abgestimmt. Somit verändert sich von Jahr zu Jahr eigentlich nur die Zusammenstellung der zehn Vorrundengruppen. Genau die haben wir vor der 28. Auflage des traditionsreichen Hallenfußballturniers in der Hachenburger Rundsporthalle mal unter die Lupe genommen und einen Ausblick gewagt, der auch Rückblicke beinhaltet.

Quizfrage: Was hat der Pils-Cup mit einer Fußball-Weltmeisterschaft zu tun? Nicht viel. Außer, dass der Gastgeber in Gruppe 1 gesetzt ist. So scheint es zumindest, denn die SG Müschenbach/Hachenburg steht ...