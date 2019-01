So richtig Stimmung kam bei der Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Baumholder in der Freisener Bruchwaldhalle eigentlich nur einmal auf. „So wünscht man sich doch Hallenfußball. Derbystimmung, Emotionen und Hochspannung“, sagte Sascha Schnell, der Trainer des VfR Baumholder und meinte die Partie um den dritten Platz zwischen der SG Berglangenbach/Ruschberg und dem SV Heimbach. 4:3 gewannen die Berglangenbacher am Schluss und qualifizierten sich damit für die Kreismeisterschaft am 19. Januar in Rhaunen. Natürlich ist dort auch der VfR Baumholder vertreten. Beinahe erwartungsgemäß spielten sich sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft des VfR ins Finale, wo das Landesligateam 5:3 gewann und seinen Titel verteidigte.

Während das Finale nichts anderes als ein Trainingsspielchen vor 260 Zuschauern war, ging beim Spiel um den dritten Platz so richtig die Post ab. „Berglangenbach gegen Heimbach halt“, meinte Gerd ...

Lesezeit für diesen Artikel (559 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

