Unmittelbar nach Weihnachten startet im Kreis Birkenfeld die Saison der Hallenfußballturniere. Traditionell macht das Turnier der Verbandsgemeinde Birkenfeld den Anfang. Diesmal rollt die Kugel in der Sporthalle am Berg in Birkenfeld von Donnerstag (27. Dezember) bis Samstag (30. Dezember). Wie immer steht der neue Meister also noch vor Silvester fest. Als Favorit auf den Titel geht die SG Hoppstädten-Weiersbach ins Rennen, die in den vergangenen drei Jahren jeweils Meister geworden war. Packen die Hoppstädtener und Weiersbacher im letzten Jahr des Bestehens ihrer Spielgemeinschaft, ehe die beiden Stammvereine TuS Hoppstädten und SV Weiersbach wieder eigene Wege gehen (wir berichteten), den vierten Sieg in Folge – sozusagen den „Quattrick“? Übrigens: Die drei Titel in den vergangenen drei Jahren holte sich die SG im Endspiel immer gegen den gleichen Gegner. Dreimal stand der FC Brücken der SG gegenüber, dreimal zog er den Kürzeren.

Gruppe A (Donnerstag, 27. Dezember, ab 17.30 Uhr, mit: SG Hoppstädten-Weiersbach, TuS Oberbrombach, TuS Niederbrombach und FC Achtelsbach). Für Turnier- und Titelfavorit SG Hoppstädten-Weiersbach sollte die Gruppenphase nicht mehr ...

Lesezeit für diesen Artikel (567 Wörter): 2 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.