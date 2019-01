Das Finale und damit auch die Futsal-Kreismeisterschaft endeten mit einem Schockmoment. 3,5 Sekunden vor Schluss blieb Burak Tasci von der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach auf dem Boden liegen. Minutenlang wurde er wegen einer Gesichtsverletzung behandelt. Der ehemalige Oberliga-Fußballer verlor mehrere Zähne und wurde vom Krankenwagen abgeholt. Beide Finalisten, die SGM und Kontrahent SG Alsenztal, verständigten sich darauf, das Spiel auslaufen zu lassen. Luca Baderschneider kickte einen Zehnmeter zu SGA-Torwart Christian Koch, und die Alsenztaler machten keine Anstalten, ihren Rückstand zu egalisieren. So siegten die Meisenheimer mit 3:2 und holten sich zum dritten Mal in Folge den Kreistitel – verbunden mit der Qualifikation für die Südwestmeisterschaft am 27. Januar in Göllheim.

„Wir hoffen sehr, dass es Burak Tasci bald wieder besser geht“, waren Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky und SGM-Trainer Andy Baumgartner bei der Siegerehrung in Gedanken bei dem verletzten Akteur. Doch nicht ...

Lesezeit für diesen Artikel (1522 Wörter): 6 Minuten, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.