Es war eine Premiere, doch viel Neues hatte die erste Hallenkreismeisterschaft im Futsal für Ü40-Teams nicht zu bieten. Wie so oft in den vergangenen Jahren im AH-Bereich hatte der SC Idar-Oberstein die Nase vorn und lieferte sich ein enges Rennen mit der SG Hoppstädten-Weiersbach. „Beide Teams duellieren sich ja schon seit Jahren, wenn es um die Titel geht. Glücklicherweise ist es aber ein bisschen ruhiger geworden. Vielleicht liegt es daran, dass die Spieler älter geworden sind. Ich greife als Staffelleiter da aber auch mittlerweile rigoros durch. Das wissen die Akteure natürlich“, erklärte Andreas Schmitz, Turnier- und AH-Spielleiter in Personalunion.

Er musste zu Beginn des Turniers im Niederwörresbacher Sportzentrum den Spielplan umschmeißen, da in der SG Steinbachthal und im SV Bergen zwei Mannschaften kurzfristig abgesagt hatten. „Damit müssen wir leben. ...

Lesezeit für diesen Artikel (251 Wörter): 1 Minute, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.