Dreifacherfolg für den SC 13 Bad Neuenahr bei den Fußball-Hallenkreismeisterschaften des Nachwuchses. Der Verein holte den Titel bei den B-, C- und D-Juniorinnen. Die B-Juniorinnen setzten sich unter sechs Teams mit fünf Siegen aus fünf Spielen ohne Gegentor durch (19:0). Die C-Juniorinnen gewannen in einem Feld von vier Teams nur dank des besseren Torverhältnisses (17:1/12 Punkte) gegenüber der punktgleichen SG 99 Andernach (5:1). Mit durchweg weißer Weste setzten sich derweil die D-Juniorinnen des SC 13 unter drei Mannschaften mit zwölf Punkten und 27:0 Toren durch. Bemerkenswert bei den Juniorinnen: In den drei Wettbewerben waren nur 13 Mannschaften dabei, von denen der SC 13 und die SG 99 (je vier) insgesamt acht stellten.

Derweil mussten die C-Junioren der JSG Kripp in der Endrunde um die Hallenmeisterschaft mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Im Finale zweier Rheinlandligisten scheiterte der Vorjahressieger an der SG 99 Andernach ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.