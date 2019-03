Das Ergebnis stimmte, wirklich überzeugen konnten die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach aber nicht beim Verbandsliga-Schlusslicht. „Es war ein dreckiger Sieg“, sagte SCK-Trainer Michael Malinka über das 1:0 (1:0) beim VfL Weierbach. Er präzisierte: „Auf dem staubtrockenen Hartplatz kam wenig Spielfluss auf. Das war viel Gebolze mit hohen Bällen. Da ist das Fußballerherz nicht aufgegangen.“

Vor allem mit der Leistung in der zweiten Hälfte war er nicht zufrieden: „Wir haben vieles vermissen lassen, was wir in der Vorwoche gut gemacht haben. Wir wollten das Spiel ...