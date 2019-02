Frauenfußball-Regionalligist SC 13 Bad Neuenahr hat den ersten Leistungstest des Jahres siegreich gestalten können. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz setzte sich die Elf von Trainerin Jacqueline Dünker gegen den SV Menden, Spitzenreiter der Mittelrheinliga, mit 3:2 (2:1) durch.

In der Vorwoche war ein Testspiel bei West-Regionalligist SV Budberg aufgrund schlechter Witterung ausgefallen. Die in dieser Saison noch ungeschlagene Mendener Mannschaft aus dem Sauerland ging zunächst in Führung (10.). ...