Nachholspiel für die Fußballerinnen des SV Holzbach: In der Regionalliga Südwest empfängt der Tabellenelfte und damit Viertletzte am Mittwoch um 20 Uhr im Simmerner Hunsrückstadion den Tabellendritten und Vorjahresmeister TuS Issel.

Eigentlich sollte das Duell am Sonntag stattfinden, wegen Karneval wurde es verlegt. Am Aschermittwoch will Holzbach für eine große Überraschung sorgen und gegen den Tabellendritten Issel (5:0-Hinspielsieger) punkten. „Wir haben ...