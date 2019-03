Der Motorsportclub (MSC) Zorn feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Dieser runde Geburtstag ist nicht zuletzt Anlass, den Freunden heulender Motoren und spektakulärer Szenen mit reichlich Pferdestärken unter der Haube am anstehenden Samstag im Blauen Ländchen wieder einmal einen Augenschmaus zu bieten. Rund 100 Teams werden mit ihren Fahrzeugen bereits zum 30. Mal im hinteren Taunus zu Gast sein, um ihre Sieger in den einzelnen Wertungsklassen zu ermitteln und im Rhein-Lahn-Kreis den ersten Lauf zur Deutschen Amateurmeisterschaft auszutragen. Unter anderem werden sich die MSC-Piloten Rudolf und Hans-Jürgen Minor (Miehlen), Christian Röhrig (Endlichhofen), Alexander Venter (Himmighofen), Jan-Philipp, Jürgen und Yannic Lüdcke (Königstein, Himmighofen, Betzdorf), sowie Thorsten Michel (Weyer) dem heimischen Publikum präsentieren und wollen sich gegen bärenstarke Konkurrenz von ihrer besten motorsportlichen Seite zeigen.

Geboten werden bei der mittlerweile bereits 30. Auflage der Rallye Zorn insgesamt sechs Wertungsprüfungen auf einer rund 40 Kilometer langen Strecke, die in der Umgebung von Nastätten, Ruppertshofen, Miehlen und ...

