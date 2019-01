Bestes Herbstwetter prägte das Saisonfinale im ADAC Rallye Masters bei der Drei-Städte-Rallye rund um Straubing. Für die 136 Teilnehmer galt es in Bayern noch einmal rund 126 Kilometer auf Bestzeit zu absolvieren, die auf zwölf Wertungsprüfungen verteilt waren. Trotz eines Ausfalls schafften es Co-Pilotin Lisa Stengl (Eichen) und ihr Fahrer Markus Drüge (Hamm/Westfalen) im Suzuki Swift, sich den Titel zu sichern. Das Suzuki-Duo profitierte dabei auch vom Ausfall seiner einzig in der Meisterschaft verbliebenen Kontrahenten Hermann Gassner (Surheim) und Ursula Mayrhofer (Österreich), die mit einem Getriebeschaden an ihrem Toyota GT86 aufgeben mussten.

Schon auf den drei Prüfungen am ersten Renntag entwickelte sich in der Division 6 ein spannendes Duell zwischen Marco Thomas und Fabian Peter im Citroen C2 Challenge und Markus Drüge ...

Lesezeit für diesen Artikel (253 Wörter): 1 Minute, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.