Die Leidenschaft Motorsport wurde Tom Koch in die Wiege gelegt. Er führt sozusagen eine Familientradition fort, auch wenn nicht alle Indizien von Beginn an für die ganz große Karriere sprachen. Verliefen die ersten Schritte im Kindesalter noch auf reiner Hobby-Ebene, kommt das Talent des mittlerweile 20-Jährigen seit einigen Jahren immer mehr zum Vorschein. Als Motocross-Fahrer sorgt Koch, der seit Anfang des Jahres 2017 für das Niederroßbacher KTM Sarholz Racing Team startet, regelmäßig für Furore und macht sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene auf sich aufmerksam. Und der nächste Erfolg könnte sich schon bald anbahnen: Gelingt beim ADAC Supercross in Dortmund (11. bis 13. Januar) ein zufriedenstellendes Ergebnis, darf Koch mit dem SX2-Cup (Hallenwettbewerb, Altersklasse U 21) eine weitere Trophäe sein Eigen nennen.

Eine solche Entwicklung hatte sich angebahnt, war allerdings nicht zwingend vorgezeichnet gewesen. „Das erste Mal bin ich mit sechs Jahren gefahren“, erzählt Koch, der jedoch hinzufügt: „Aber damals war ...

Lesezeit für diesen Artikel (700 Wörter): 3 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.