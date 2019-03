Knapp ein halbes Jahr dauert es noch, bis die weltbesten Rallyepiloten und ihre Teams wieder im Kreis Birkenfeld fahren. Am Samstag, dem 24. August, brettern die Boliden bei der ADAC Rallye Deutschland über die Pisten im Kreisgebiet. Erneut startet die Wertungsprüfung „Freisen“ in Berschweiler, und natürlich bildet die Panzerplatte auf dem Truppenübungsplatz Baumholder wieder das Herzstück des gesamten deutschen Weltmeisterschaftslauf.

Modifiziert haben die Verantwortlichen die Abfolge der Wertungsprüfungen. War es in den vergangen Jahren immer so gewesen, dass die Prüfungen am Rallye-Samstag abwechselnd im Saarland und auf der Panzerplatte gefahren ...