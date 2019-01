Das Wochenende im Westerwald steht im Zeichen des Wintersports – dem beachtlichen Schneefall der vergangenen Tage sei Dank. Während es in Bad Marienberg um die Bezirksmeisterschaften im Slalom und Riesenslalom geht (Sonntag, ab 10 Uhr, wir berichteten), kommen in Rennerod die Biathleten beim Sprint-Wettbewerb für Jedermann in klassischer Technik beim TV Rennerod auf ihre Kosten (Sonntag, ab 14.30 Uhr, Steinsberg-Stadion). Es ist in der Region das erste Rennen auf Schnee seit 2015, damals gab es einen Biathlon-Wettkampf beim WSV Salzburger Kopf (Foto).

„Alle können teilnehmen“, wirbt Konrad Klein aus Scheuerfeld, der Kampfrichterreferent des Skiverbandes Rheinland, für den Sprint-Wettbewerb in Rennerod. „Wir wollen auch Einsteigern Spaß und Freude am Biathlon vermitteln.“ Meldungen sind ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.