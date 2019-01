Die erste Mannschaft des Schachvereins Turm Lahnstein kommt in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga nicht so recht in Tritt. Gegen Primus SC Neuwied/Heimbach-Weis unterlag der SV mit 2,5:5,5. Recht schnell lagen die Lahnsteiner nach Niederlagen von Ralf Teichgräber und Bujar Murati zurück. Dennis Sanner gewann seine Partie und Werner Sonnhoff sowie Peter Ley steuerten durch Unentschieden halbe Punkte bei. Egor Dranischnikov wollte zu viel und geriet bei diesen Bemühungen in Nachteil. Da weder er noch Friedhelm Schneider ihre nachteiligen Endspiele ausgleichen konnten, stand der Sieg der Gäste fest. Julian Hastrich erkämpfte sich noch ein Remis zum 2,5:5,5-Endstand.

Die dritte Mannschaft hat sich mit einem 2,5:2,5 gegen die SG Mörsdorf/Lahr II im oberen Tabellendrittel der A-Klasse festgesetzt. Auch hier war mit dem Hunsrück-Verein der aktuelle Tabellenführer zu Gast. ...

