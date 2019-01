Pflichtsieg eingefahren: Die EG Diez-Limburg hat das Auswärtsspiel bei den Luchsen Lauterbach am Sonntagabend mit 10:1 (4:0, 3:1, 3:0) gewonnen. Damit fuhren die Rockets drei wichtige Punkte ein im Kampf um den vierten Tabellenplatz, auf dem die EGDL derzeit steht und der in der ersten Play-off-Runde Heimrecht bedeuten würde.

Hatten die Luchse zuletzt mit einigen knappen Ergebnissen aufhorchen lassen, so gerieten sie gegen die Rockets schnell in Rückstand: Verteidiger Alexander Engel brachte seine Mannschaft schon nach 31 Sekunden in ...