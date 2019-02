Der Limburger Hockey-Club konnte dem HC Ludwigsburg die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd und den damit verbundenen Aufstieg in die erste Liga nicht mehr vermiesen. Mit 5:9 (3:6) unterlagen die Lahnstädter dem Favoriten, hatten sich aber nach einem aufopferungsvollen Kampf vor allem in Hälfte zwei den Respekt der 200 Zuschauer in der Limburger Kreissporthalle verdient. Belohnt wurden sie mit Platz drei im Endklassement, denn die HG Nürnberg unterlag bei der TG Frankenthal nach 3:2-Halbzeitführung noch mit 7:12 und blieb somit Vierter hinter dem LHC.

Den Frankenthalern freilich brachte ohne Limburger Schützenhilfe der Heimsieg trotzdem nur die unbedeutende Vizemeisterschaft ein. Im Abstiegsendspiel triumphierte der Rüsselsheimer RK auswärts mit 6:4 und schickte den zuvor noch punktgleichen ...

