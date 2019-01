Auch im vierten Vergleich in dieser Saison gab es für die EG Diez-Limburg gegen den amtierenden Meister nichts zu holen: Die Rockets verloren ihr Auswärtsspiel in der Eishockey-Regionalliga West bei den Ice Dragons in Herford mit 1:6 (0:2, 0:2, 1:2). Zuvor war man den Ostwestfalen mit 7:8, 5:6 und 1:3 unterlegen gewesen. Einmal mehr blieb die EGDL in einer Begegnung gegen eines der Spitzenteams der Liga deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Der Beginn des Spiels war aus Sicht der Gäste gar nicht mal so schlecht gewesen, präsentierte sich die EGDL doch zunächst recht ordentlich. Diese Phase hielt allerdings nicht allzu lange ...

Lesezeit für diesen Artikel (355 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.