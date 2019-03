Die Eisbären aus Hamm haben in der Eishockey-Regionalliga West auch das zweite Spiel der Halbfinal-Serie gegen die EG Diez-Limburg gewonnen – dieses Mal ebenso deutlich wie verdient mit 10:4 (4:2, 4:1, 2:1). Die Rockets verloren früh den Faden und fanden anschließend auch nicht mehr ins Spiel zurück. Dem Vorrunden-Meister fehlt damit ebenfalls nur noch ein Sieg zum Finaleinzug wie dem Herforder EV, der gegen die Neuwieder Bären nach zwei knappen Siegen (5:4 nach Verlängerung und 4:3) ebenfalls klar im Vorteil ist.

Reichlich verbale und körperliche Nickligkeiten prägten das Geschehen am Heckenweg. Wenn die Scheibe mal lief, machten die Eisbären das, was sie am besten können: Stark kombinieren, eiskalt abschließen. Michal Spacek ...