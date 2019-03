Zu ihrem abschließenden Saisonspiel in der Rheinhessenliga brechen die Idar-Obersteiner Volleyballer des Schulsportvereins Heinzenwies-Gymnasium am Samstagvormittag nahezu in Bestbesetzung (lediglich Patrick Kirstein fehlt berufsbedingt) in Richtung Mainz auf, wo es ab 13 Uhr gegen die TGM Mainz-Gonsenheim V um die letzten Punkte geht. Alles andere als ein glatter 3:0-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten darf für die Truppe um das Spielertrainer-Duo Manuel und Sebastian Scherer („Das muss unser Ziel sein, ganz klar!“) nicht zur Diskussion stehen.

Erst nach dem Absolvieren der Pflicht kann als Kür Daumen drückend nach Kirn geschaut werden, wo der gastgebende TV Hochstetten den Tabellendritten, die TGM Mainz-Gonsenheim IV, empfängt. Da auch der ...

Lesezeit für diesen Artikel (244 Wörter): 1 Minute, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.