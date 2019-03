Es war Samstagnachmittag um exakt 16:39 Uhr, als die WhatsApp-Gruppe der SSVGH-Volleyballer förmlich explodierte, denn Sekunden zuvor informierte Trainer Sebastian Scherer seine Truppe per Live-Ticker aus der Sporthalle am Kirner Gymnasium darüber, dass die TGM Mainz-Gonsenheim IV gleich ihren ersten Satzball zum 2:2-Ausgleich gegen den TV Hochstetten genutzt und den Schulsportverein des Heinzenwies-Gymnasiums damit per Schützenhilfe zum Meister der Rheinhessenliga gemacht hatte. „Aufsteiger!“, „Meister!“, „Wahnsinn!“, „Sensationell!“, „Numero Uno!“ zwitscherte es fortan unaufhörlich durch die Pipeline.

Als Scherer einige Stunden zuvor mit seinem Team zum abschließenden, eigenen Spiel gegen die fünfte Gonsenheimer Mannschaft aufbrach, war dieses Szenario kein Unmögliches, wenngleich ein Unwahrscheinliches, zu dominant traten die ...

Lesezeit für diesen Artikel (656 Wörter): 2 Minuten, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.