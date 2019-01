Wo trifft man sich am besten mit Justus Klein zum Interview? Na klar, im Landgasthof Schuck in Kirchenbollenbach, den seine Tante Regina und ihr Mann Andreas Wögerbauer dort betreiben. Justus' Oma Resi war früher dort die Chefin und steht bis heute Tag für Tag hinter der Theke. Also auf „in 'Schucke'“. Der Duft von Mittagessen wabert durch das gut besetzte Lokal, am Tresen sitzt unter anderem Justus' Opa Alfred, während Resi hinter der Theke wirbelt. Bekannte Gesichter in einer wunderbaren Atmosphäre, beste Voraussetzungen also für ein Interview. Justus Klein ist längst da und hat seine Freundin Margarita mitgebracht. Entspannt wird er in der nächsten Stunde über seine Zukunft beim 1. FC Kaiserslautern, seine Vergangenheit beim SC Idar-Oberstein und den dazu gehörenden Wechsel in der Winterpause plaudern.

Justus ist bereits der dritte Spross der Klein-Dynastie, der es zum 1. FC Kaiserslautern geschafft hat. Sein Vater Ansgar spielte als A-Junior 1989/90 für die Roten Teufel und ...

Lesezeit für diesen Artikel (1559 Wörter): 6 Minuten, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.