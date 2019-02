Ein Vortrag über die Geschichte der Fußballregeln kann langatmig und anstrengend werden – aber nicht bei Markus Schwinn. Locker flockig referierte der Schiedsrichter-Obmann des Fußballkreises Birkenfeld da vor der Bühne und erzählte zum Beispiel, dass es in England bei den Anfängen des als modern geltenden Fußballspiels noch keine Schiedsrichter gab und Unstimmigkeiten einfach ausdiskutiert wurden, oder dass Torhüter bis 1912 den Ball noch überall auf dem Feld in die Hand nehmen durften. Geschickt spannte Schwinn bei seiner kleinen Regelgeschichte den Bogen zur Schiedsrichtervereinigung des Kreises Birkenfeld, die mit einer großen Gala in der Tiefensteiner Stadenhalle ihr hundertjähriges Bestehen feierte.

Wie der Vortrag von Schwinn, so war die ganze Gala. Einfach super. Sie war kurzweilig, mit knackigen Programmpunkten, einem starken Moderator Olaf Paare und Menschen, die etwas zu erzählen hatten, ...

Lesezeit für diesen Artikel (1098 Wörter): 4 Minuten, 46 Sekunden

