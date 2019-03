Sie waren sich bereits bei der Einigung mit Anna Nielsen sicher, einen Glücksgriff gelandet zu haben, jetzt hat die junge Dänin nachträglich die Einschätzung der Verantwortlichen des Wissener Schützenvereins noch einmal bestätigt. Bei der Europameisterschaft der Luftdruckwaffen im kroatischen Osijek erreichte der Neuzugang des Luftgewehr-Erstligisten von der Sieg das Finale und belegte im Endkampf der acht besten Frauen den fünften Platz. „Das war eine Hausnummer, was Anna da geleistet hat“, freut sich Wissens Schießmeister Burkhard Müller mit der 20-Jährigen, die gerade erst ihr erstes Jahr in der Seniorenklasse absolviert und sich bei den Arrivierten in der europäischen Spitzenklasse direkt heimisch fühlt.

Die Qualifikation trennte zunächst in sechs Zehnerserien die Spreu vom Weizen. 85 Schützinnen galt es auf acht Endkampfteilnehmerinnen zu reduzieren. Nielsen überzeugte von Anfang an und sicherte sich mit einem ...

Lesezeit für diesen Artikel (248 Wörter): 1 Minute, 04 Sekunden

