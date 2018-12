Die erste Mannschaft hat den Klassenverbleib in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord bereits vor dem abschließenden Heimwettkampf sicher, und auch die Reserve des Wissener SV schreibt zwei Etagen tiefer an ihrer Erfolgsgeschichte weiter. Die Siegstädter sind mit 12:0 Punkten als Rheinlandliga-Aufsteiger noch ungeschlagen und führen die Tabelle als alleiniger Spitzenreiter an. Bei noch einem ausstehenden Wettkampf hat Wissen die Meisterschaft und somit den Einzug in die Aufstiegswettkämpfe zur 2. Bundesliga in Dortmund bereits in der Tasche.

Gegen den TuS Hilgert II und den SV Soonwald-Mengerschied setzten sich die Siegstädter zuletzt in zwei spannenden Duellen jeweils knapp mit 3:2 durch. Gegen Hilgert punkteten Benedikt Mockenhaupt (395 Ringe), ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.