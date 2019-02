Der aus Birkenbeul stammende Freestyle-Snowboarder Moritz Boll hatte in den vergangenen Monaten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und durfte nun mit dem Schweizer Verband zu den Weltmeisterschaften nach Park City im US-Bundesstaat Utah reisen. Von dort wird der 18-Jährige, der in Davos lebt, aber heimkehren, ohne angetreten zu sein. Denn die Disziplin „Big Air“, in der die Fahrer eine große Absprungrampe ansteuern, um danach in der Luft einen möglichst spektakulären Tricks zu vollführen, wurde wegen des schlechten Wetters ersatzlos gestrichen.

Zuvor war bereits die Qualifikation wegen zu viel Wind und Schneefall ausgefallen. Die Veranstalter begründeten die Absage mit der nicht zu garantierenden Sicherheit für die Sportler bei diesen Bedingungen. Für ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.