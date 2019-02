Im Dezember hatte sie sich bereits unter 50 Bewerberinnen aus ganz Deutschland durchgesetzt und das Finale der besten Acht erreicht. Nun gelang Luftgewehrschützin Luca Marie Heuser vom SV Elkhausen-Katzwinkel in München ein größerer Coup: Bei der Endausscheidung zur Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaften belegte die 16-Jährige Platz drei und sicherte sich das Ticket für die Titelkämpfe Mitte März im kroatischen Osijek.

Ihr enormes Potenzial hatte Heuser in dieser Saison bereits in der Landesoberliga bewiesen. In sechs Wettkämpfen schoss sie durchschnittlich 393,17 von 400 Ringen. Das ist Liga-Bestwert gemeinsam mit Franziska Stahl, ...