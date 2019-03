Gut ein halbes Jahr vor dem Beginn der neuen Saison hat die Ligaleitung der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord den Terminplan veröffentlicht. Der Wissener SV wird die Runde 2019/20 beim Nachbarn TuS Hilgert eröffnen. Am 12. Oktober ist der SB Freiheit aus Osterode, kein Geringerer als der Deutsche Meister von 2018, der Auftaktgegner der Siegstädter. Bereits ein Tag später steht in Höhr-Grenzhausen das Derby gegen den Westerwälder Konkurrenten TuS Hilgert an. Ihren Heimwettkampf richtet der WSV einmal mehr zum Saisonabschluss aus. Am 11. und 12. Januar sind St. Hubertus Elsen, der SV Wieckenberg, der SV Gölzau, der TuS Hilgert und die KKS Nordstemmen in der Großsporthalle der Wissener Realschule plus zu Gast.

Die WSV-Wettkampftermine im Überblick: 12. Oktober, 17.30 Uhr: Wissen - SB Freiheit; 13. Oktober, 13 Uhr: TuS Hilgert - Wissen (beide Wettkämpfe in Höhr-Grenzhausen); 26. Oktober, 16 Uhr: Wissener SV ...

