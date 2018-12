Jacqueline Lölling war erst ein paar Sekunden im Ziel, doch treffender hätte sie ihre beiden Fahrten im Eiskanal von Winterberg nicht einordnen können. „Das war die richtige Antwort“, sagte die Skeleton-Pilotin aus Brachbach und spielte damit auf ihre eher durchwachsene Leistung in Sigulda an, wo sie im ersten Rennen der Saison Fünfte geworden war. In Winterberg war die 23-Jährige wieder obenauf. Klar vorne nach dem ersten Lauf, noch deutlicher nach dem zweiten: Auch Tina Hermann konnte als Zweitplatzierte nicht entscheidend am Thron der Lokalmatadorin rütteln.

Nur fünf Tage waren den Athletinnen geblieben, um nach dem Auftakt in Sigulda von Lettland nach Winterberg zu reisen und sich dort auf eine komplett andere Bahn einzustellen. Verändert las ...

Lesezeit für diesen Artikel (557 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.