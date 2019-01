Geschichte wiederholt sich mitunter, aber längst nicht immer: Hatte Janine Flock vor einem Jahr bei den Olympischen Winterspielen noch Nerven gezeigt und im letzten Durchgang als bis dahin Führende die sicher geglaubte Medaille aus der Hand gegeben, blieb die Skeleton-Pilotin aus Österreich am Freitag auf ihrer Heimbahn in Innsbruck-Igls cool, baute ihren Vorsprung in Durchgang zwei aus und wurde zum dritten Mal Europameisterin. Damit hielt Flock auch eine jener Athletinnen auf Distanz, die in Pyeongchang noch an ihr vorbeigezogen waren: Jacqueline Lölling. Die 23-Jährige aus Brachbach wurde hinter der Lokalmatadorin und der Russin Elena Nikitina Dritte.

Als Lölling am Freitagnachmittag Teil eins ihres Arbeitsnachweises abgeliefert hatte, ließ ihre Mimik wenig Gutes vermuten. Zwar schaute die Olympiazweite von Pyeongchang gewohnt freundlich drein, doch das Lächeln war nicht ...

