Die Pressearbeit ist ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit im Verein. Aber es ist nicht immer einfach, den Verein mit einem Artikel in der Presse zu platzieren, insbesondere, wenn es sich um eine überregionale Zeitung handelt. Hier gibt es einige Aspekte zu beachten, mit denen sich das Seminar „Kontakt zur Presse“ beschäftigt, das der Sportbund Rheinland am Donnerstag, 4. April, im Druckhaus der Rhein-Zeitung in Koblenz anbietet. Wie erstelle ich einen Pressetext? Wie kann ich den Kontakt zur Redaktion ausbauen? Welche Nachricht ist für die Redaktion brauchbar? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Teilnehmer und erfahren, was sie beim Umgang mit der Zeitungsredaktion alles beachten sollten – und dies aus erster Hand. Referent des Abends ist Jochen Dick, Ressortleiter Sport unserer Zeitung. Das Seminar beginnt am Donnerstag um 18 Uhr und dauert bis 21 Uhr (ab circa 20 Uhr Druckhausführung).

Anmeldungen sind möglich im Internet unter www.sportbund-rheinland.de (Rubrik Bildung – Fortbildung – Vereinsmanagement – Kurzseminare – Nummer MA19-433).

