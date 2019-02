Mit einer bärenstarken Vorstellung beim Trampolin-Weltcup in Baku hat Silva Müller vom MTV Bad Kreuznach gezeigt, dass wieder mit ihr zu rechnen ist. Nach einer zweijährigen Pause aufgrund von Erkrankungen und Verletzungen meldete sich die einstige Junioren-Weltmeisterin mit Platz 23 auf der internationalen Bühne zurück. Sie hat damit einen ersten Schritt in Richtung einer möglichen Olympia-Qualifikation gemacht. In der nach Nationen bereinigten Wertung landete sie sogar auf Platz 19.

„Sie hat bereits gestrahlt, als sie erfahren hat, dass sie an der Olympia-Qualifikation teilnehmen darf, und hat daraus noch einmal positive Energie gezogen. Mit ihrer Leistung bin ich sehr zufrieden“, ...

