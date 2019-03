55 Medaillen sicherten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer des SFC Nahetal bei den Bezirksmeisterschaften im Simmerner Hallenbad. Damit belegten sie hinter dem VfR Simmern und dem Idarer TV den dritten Platz in der Vereinswertung. Die Ausbeute fiel etwas geringer aus als im Vorjahr, weil der SFC mit einem wesentlich kleineren Team antrat. So war der Verein in den Mastersklassen (ab 20 Jahre) nur durch Nina Bast vertreten. Die 25-Jährige steuerte jedoch gleich sechs Goldmedaillen bei. In allen Rennen, die sie bestritt, sicherte sie den Titel der Altersklasse 25.

Auch Sam Bott, der jüngste SFC-Starter, siegte in der Jahrgangswertung 2010 auf jeder seiner Strecken. Er ließ seine Konkurrenten deutlich hinter sich und sammelte viermal Gold. Gleiches gelang Paul Kaffine. ...

