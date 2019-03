Die beiden einzigen Starter des Schwerathletikverbands Rheinland bei den deutschen Freistil-Juniorenmeisterschaften im Ringen kommen von der WKG Untere Nahe. Arne Kornrumpf und Biourn Mayer, die am Wochenende im nordbadischen Kirrlach auf die Matte gehen, haben bereits bei vorangegangenen Titelkämpfen Edelmetall gewonnen. Mayer sicherte sich im Vorjahr vor heimischer Kulisse in Bad Kreuznach Bronze bei den Junioren.

Vor sieben Jahren war er in Bingen bei der B-Jugend schon einmal Dritter geworden. In Kirrlach tritt er in der Klasse bis 97 Kilogramm an. Kornrumpf war 2014 bei der ...