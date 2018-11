Fünf erste, drei zweite Plätze und einen dritten Rang brachten die Kickboxer des neu gegründeten SC Rhein-Nahe aus Neuwied von der German Medal Challenge mit. Alle Teilnehmer des Langenlonsheimer Vereins starteten in der Disziplin Pointfight. Für die Hälfte des SC-Teams war es der erste Auftritt bei einem großen Turnier. In der Newcomerklasse sammelten die SC-Kämpfer nicht nur Erfahrungen, sondern überraschten ihre Trainer auch mit beeindruckenden Ergebnissen. So gewann Evelyn Weber aus Bretzenheim bei den Zwölfjährigen das Limit bis 40 Kilogramm. In der gleichen Altersstufe setzte sich der Büdesheimer Eric Kohlmeier in der Klasse über 50 Kilogramm durch, Paul Eckhardt aus Wöllstein wurde Zweiter im Limit bis 45 Kilogramm und Frederick Gierholz Dritter der 30-Kilogramm-Klasse.

Die übrigen Rhein-Nahe-Starter konnten ihre bereits vorhandene Turniererfahrung nutzen und erkämpften sich alle einen Podestplatz. Die 14-jährige Katharina Geise aus Langenlonsheim hätte noch in der Newcomerklasse starten können, trat aber ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.