Er trat in einer der am stärksten besetzten Klassen im griechisch-römischen Stil an und verkaufte sich erstklassig: Jannis Helbing. Bei den offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften stellte der Ringer der WKG Untere Nahe seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis, gewann alle fünf Kämpfe, wobei er drei seiner Gegner auf die Schultern zwang, und sicherte sich damit den ersten Platz in der Klasse bis 72 Kilogramm. Neben dem Titel durfte sich der Sohn von WKG-Trainer Karl-Heinz Helbing auch über die Auszeichnung als technisch bester Ringer freuen.

Jannis Helbing war einer von drei WKGlern, die in der Bad Kreuznacher Jahnhalle triumphierten. In der 92-kg-Freistil-Klasse fiel die Entscheidung im teaminternen Duell zwischen Arne Kornrumpf und Ferdaus Habibi – ...

Lesezeit für diesen Artikel (596 Wörter): 2 Minuten, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.