Das können nicht viele Squashclubs in Europa von sich behaupten: Zum 40. Mal veranstalten die Squashfreunde Idar-Oberstein an diesem Wochenende die Offenen Idar-Obersteiner Stadtmeisterschaften. Was 1980 mit einem kleinen Turnier einiger weniger Idar-Obersteiner Squashbegeisterter begann, die nach langem Warten neben dem Jahnhaus in Idar dank des Engagements von Bauunternehmer Paul Arnold Budau endlich über eine eigene Halle verfügten, ist mittlerweile zu einem Wertungsturnier des Landesverbands geworden. Squasher aus ganz Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch den Nachbarländern reisen für zwei Tage an: Am Samstag stehen die Einzelentscheidungen an, am Sonntag kämpfen die Doppel um die begehrten Achatscheiben, die es in Idar-Oberstein traditionell statt Plastikpokalen gibt. So mancher Seriensieger hat schon eine ganz schöne Mineraliensammlung in der Vitrine stehen.

Einer dieser Seriensieger wird am Samstag wohl nur zuschauen können: Anders Kroscky aus Germersheim, Sieger 2007, 2013, 2016 und 2017 (und noch viel öfter Zweiter), hat sich verletzt – ausgerechnet ...

Lesezeit für diesen Artikel (329 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.