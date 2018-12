Im Fußballkreis Bad Kreuznach wird in der kommenden Saison eine weitere neue Spielgemeinschaft an den Start gehen. Der TuS Monzingen und der TuS Meddersheim geben ihre fußballerische Eigenständigkeit auf und schließen sich in einer Spielgemeinschaft zur SG Monzingen/Meddersheim zusammen. In der Premierensaison 2019/20 will die neue SG mit drei Mannschaften antreten. Derzeit gehört der TuS Monzingen als Dritter der A-Klasse zu den Bezirksliga-Aufstiegsanwärtern, während der TuS Meddersheim in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 um den Klassenverbleib kämpft. Eine zweite Mannschaft haben die Meddersheimer nicht, während sich der TuS Monzingen aktuell im Mittelfeld der B-Klasse Bad Kreuznach 1 bewegt.

Mit dem Zusammenschluss wollen beide Vereine den Weg, den sie bereits im Jugendbereich eingeschlagen haben, auch bei den Aktiven fortsetzen. Beide gehören zu den Gründungsmitgliedern der JSG SooNahe. „Wir arbeiten ...

Lesezeit für diesen Artikel (1027 Wörter): 4 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Kommentar von Sascha Nicolay: Jede neue Spielgemeinschaft stimmt mich skeptisch

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.