Marcel Offermann von der RSG Soonwald hat beim Reitturnier in Montabaur-Horressen einen großartigen Erfolg perfekt gemacht. Er gewann mit Lio eine Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde, da er als einziger Starter sowohl im Normalumlauf als auch in der verkürzten Siegerrunde ohne Strafpunkt geblieben war. Mit diesem Sieg hat der Winterburger die letzte Voraussetzung für das Goldene Reitabzeichen erfüllt. Er musste dafür zehn Springen der Klasse S gewinnen und eines der Klasse S** sowie zehn weitere Platzierungen an zweiter und dritter Stelle in der schweren Klasse verbuchen.

Mit seinem Erfolgspferd Lio hatte er bereits zehn S*-Springen gewonnen und tolle Platzierungen eingesammelt. Auch auf S**-Niveau hatte sich das Paar schon achtmal auf dem zweiten Rang platziert und weitere ...

Lesezeit für diesen Artikel (423 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.