Dem MSV Bad Kreuznach ist ein spektakulärer Coup auf dem Transfermarkt gelungen. Das Minigolf-Team aus dem Oranienpark, das in die Dritte Bundesliga aufgestiegen ist, wird von Kilian Horn verstärkt, der für den MGC Mainz bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. „Durch ihn wird unsere Spielstärke noch einmal deutlich angehoben“, freut sich Ingo Kullmann, der Pressewart des MSV. Der Heimspieltag der Bad Kreuznacher in der Dritten Liga steigt übrigens am 14. April.

Weitere neue Mitglieder sind die fünfköpfige Familie Zimmermann, Oliver Beck und Ulrich Pape. Dank des Engagements der Familie Zimmermann hat der MSV auch die jahrelang anhaltende Talsohle im Bereich Schüler/Jugend ...

