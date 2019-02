Nach dem 6:2-Befreiungsschlag gegen Schlusslicht TV Hechtsheim II steht das Badminton-Team des Post-SV Bad Kreuznach erneut vor einer wichtigen Partie. Am heutigen Samstag erwartet der PSV in der Rheinhessenpfalz-Liga um 18 Uhr den TuS Neuhofen II. Der derzeitige Drei-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz wäre in Gefahr, falls die Bad Kreuznacher gegen den Tabellensechsten verlieren würden. Doch den Gastgebern fehlen in Lucienne Lehnen und Monique Adam gleich zwei Stammspielerinnen. Wer neben Laura Günster als zweite Frau antreten wird, ist noch offen.

Zum Spitzenspiel und Derby der Kreisliga tritt die zweite PSV-Mannschaft ebenfalls am Samstag, 17.30 Uhr, bei der SG ADS Hargesheim an. Mit einem Sieg würden die Bad Kreuznacher ihren Vorsprung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.