Die Badmintonakteure des Post-SV Bad Kreuznach haben im vorgezogenen Spiel des elften Spieltags der Rheinhessen-Pfalz-Liga am Sonntag die große Chance, mit dem dritten Sieg in Serie den angestrebten Klassenverbleib quasi in trockene Tücher zu bringen. Allerdings steht die unangenehme Auswärtspartie bei Mitaufsteiger TSV Eppstein auf dem Programm. Die Garde aus dem Frankenthaler Vorort ist vor allem zu Hause schwer zu schlagen. Sechs seiner bisherigen sieben Zähler hat der TSV in heimischer Halle eingefahren. Nur dem souveränen Tabellenführer SV Fischbach gelang es bisher, beide Punkte mit nach Hause zu nehmen. Allerdings ist Eppstein seit sieben Spielen sieglos, hat auf Rang sieben stehend die einstige gute Position im Rennen um den Ligaverbleib eingebüßt und wird alles daran setzen, endlich wieder doppelt zu punkten.

Diesem Vorhaben möchte der PSV gerne einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Nach zuletzt zwei Siegen reisen die Frauen und Männer um Kapitän Andreas Willeke voller Selbstvertrauen und Zuversicht ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.